Rekabet Kurumu’ndan yazıcı ve fotokopi sektörüne ceza!

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KYOCERA ile Geskopikit Dijital Kopyalama AŞ (GESKOPİKİT) hakkında yürütülen soruşturma uzlaşma ve taahhüt usulü ile sonuçlandı. (13.5.2026)

Rekabet Kurulunun (Kurul) 06.11.2025 tarih ve 25-41/991-M sayılı kararıyla Kyocera Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri AŞ ve Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.den oluşan ekonomik bütünlük (KYOCERA) ile Geskopikit Dijital Kopyalama AŞ'nin (GESKOPİKİT) paralel ithalatı engellemek, aktif/pasif ayrımı gözetmeksizin yeniden satıcıların satış yapacağı müşteri ve bölgelere yönelik kısıtlamalarda bulunmak ve yeniden satış fiyatlarını tespit etmek yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmedikleri iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

KYOCERA'nın yeniden satıcılarının satış fiyatının tespiti niteliği sergileyen eylemlerine ilişkin uzlaşma başvurusu bakımından Kurulun 30.04.2026 tarih ve 26-16/490-179 sayılı kararı ile;

KYOCERA'nın yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine,

Uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında %25 oranında indirim uygulanmasına,

KYOCERA'ya 2024 yılı gayrisafi geliri üzerinden nihai olarak 14.486.950,34 TL idari para cezası uygulanmasına

karar verildi.

KYOCERA tarafından KYOCERA'nın bayilerinin ürün sunacağı bölge/yeniden satıcı ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunmayacağına, paralel ithalatı engellemeyeceğine ve sözleşmelerinde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğü ve tek elden alım yükümlülüğü kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarının kaldırılacağına yönelik taahhütler sunuldu.

Bu kapsamda Kurulun 09.04.2026 tarih ve 26-13/369-145 sayılı kararı ile,

KYOCERA tarafından sunulan nihai taahhütlerin, dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne ve ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilmesine,

Söz konusu taahhütler doğrultusunda yapılan değişikliklerin Kurulun kısa kararının tebliğinden itibaren 4 (dört) ay içinde Rekabet Kurumuna intikal edecek şekilde tevsik edilmesine

karar verildi.

Aynı dosya kapsamında GESKOPİKİT'in yeniden satıcılarının satış fiyatının tespiti niteliği sergileyen eylemlerine ilişkin uzlaşma başvurusu bakımından Kurulun 12.03.2026 tarih ve 26-09/267-95 sayılı kararı ile;

GESKOPİKİT'in yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine,

Uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında %25 oranında indirim uygulanmasına,

GESKOPİKİT'e 2024 yılı gayrisafi geliri üzerinden nihai olarak 3.946.922,10 TL idari para cezası uygulanmasına

karar verildi.

GESKOPİKİT tarafından dosya kapsamında tespit edilen kendi alt bayilerinin ürün sunacağı bölge/yeniden satıcı ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunmayacağına ve paralel ithalatı engellemeyeceğine yönelik taahhütler sunuldu.

Bu kapsamda Kurulun 12.02.2026 tarih ve 26-05/129-46 sayılı kararı ile;

GESKOPİKİT tarafından sunulan nihai taahhütlerin, dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne ve ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilmesine,

Söz konusu taahhütler doğrultusunda yapılan değişikliklerin Kurulun kısa kararının tebliğinden itibaren 3 (üç) ay içinde Rekabet Kurumuna intikal edecek şekilde tevsik edilmesine

karar verildi."

