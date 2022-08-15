Rekabetin fitilini ateşledi

Tarım Kredi'ye ait kooperatif marketlerde yapılan indirimlere vatandaş büyük ilgi gösterirken, sektörden de zincir marketlere indirim çağrısı geldi. Tarım Kredi'nin fiyatlarının referans alınmasını isteyen sektör oyuncuları, bu tür girişimlerin rekabeti tetikleyeceğini ve fiyat indirimlerinin devamının geleceğini vurguladı. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, vatandaş lehine atılan her adımın yanında olduklarını söyledi. Reis, "Bir yerde uygun fiyat olursa tüketici oraya yönelir. O nedenle indirim hareketine diğer marketler kayıtsız kalamaz. Müşteri kaybetmemek için onlar da indirim yapacaklardır. Rekabet için çok önemli bir adım" dedi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da, diğer zincir marketlere Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarını referans almalarını hatta yarışmalarını önerdi.Ağaoğlu, "İngiltere'deki üç büyük zincir market birbirleriyle nasıl yarışarak hem indirim hem de yıl sonuna kadar sabit fiyat garantisi verdilerse bizim zincir marketlerimiz de birbirleriyle yarışıp piyasada fiyat oluşmasında kendileri referans olabilirler" değerlendirmesini yaptı. Öte yandan indirim kategorisinde yer alan üç market de Tarım Kredi Koorperatif marketteki indirime kayıtsız kalamadı. Bu marketlerden birinin iki gün önce bazı ürünlerin fiyatlarını değiştirdiği görüldü. Pirinç, makarna, nohut, mercimek gibi bakliyat ürünlerinde 50 kuruş ila 2 lira arasında indirim yapan marketin, kendi markalı ürünü olan 5 litrelik ayçiçeği yağının fiyatını 155 liradan 147 liraya düşürmesi dikkat çekti.