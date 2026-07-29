Rekabet’ten 11 şirkete soruşturma

Rekabet Kurulu
, nükleer tıp pazarında faaliyet gösteren 11 şirket hakkında, başta kamu hastanelerinin PET/BT ve FDG ihaleleri olmak üzere ilgili pazardaki faaliyetlerinde danışıklı hareket edip etmediklerinin ve uyumlu eylem içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma başlattı. Soruşturma Medicheck Nükleer Ürünler, Referans Nükleer Tıp, Fefa Nükleer Tıp, Sintias Moleküler Sağlık, Sintias Nükleer Tıp, Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma, Bianco Sağlık Ürünleri, Nukleus Sağlık Hizmetleri AŞ, MNT Sağlık Hizmetleri, GAMA Görüntüleme ve Tedavi Hizmetleri ile Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama AŞ'yi kapsıyor.