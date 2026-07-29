Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rekabet’ten 11 şirkete soruşturma
Giriş Tarihi: 29.07.2026

Rekabet’ten 11 şirkete soruşturma

Rekabet’ten 11 şirkete soruşturma
  • ABONE OL
Rekabet Kurulu, nükleer tıp pazarında faaliyet gösteren 11 şirket hakkında, başta kamu hastanelerinin PET/BT ve FDG ihaleleri olmak üzere ilgili pazardaki faaliyetlerinde danışıklı hareket edip etmediklerinin ve uyumlu eylem içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma başlattı. Soruşturma Medicheck Nükleer Ürünler, Referans Nükleer Tıp, Fefa Nükleer Tıp, Sintias Moleküler Sağlık, Sintias Nükleer Tıp, Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma, Bianco Sağlık Ürünleri, Nukleus Sağlık Hizmetleri AŞ, MNT Sağlık Hizmetleri, GAMA Görüntüleme ve Tedavi Hizmetleri ile Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama AŞ'yi kapsıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#REKABET KURULU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Rekabet’ten 11 şirkete soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA