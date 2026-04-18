Rekabet’ten MediaMarkt’a 330.3 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, teknoloji devi Media Markt'a 330 milyon 322 bin 816 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Rekabet Kurumu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Kurul, topla-dağıt karteli niteliği sergileyen anlaşma veya uyumlu eyleme taraf olmak suretiyle söz konusu kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle Media Markt'a 330 milyon 322 bin 816 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. ANKARA

Yasal haklarımızı kullanacağız

Mediamarkt tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada "Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de rekabet hukukuna ve ilgili tüm mevzuata tam uyumu, sorumlu kurumsal yönetim anlayışımızın temel unsurlarından biri olarak görmekteyiz" denildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Karara saygı duymakla birlikte, şirketimizin söz konusu değerlendirmeye konu edilen nitelikte bir hukuki ihlalin tarafı olduğu yönündeki tespitini kabul etmediğimizi belirtmek isteriz. Gerekçeli kararın tebliğinin ardından konuyu tüm hukuki boyutlarıyla detaylı şekilde değerlendirecek ve ilgili mevzuat kapsamında sahip olduğumuz tüm yasal hakları kullanacağız."