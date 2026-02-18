Bıçak reklamlarına ve yasa dışı bahis reklamı yapan 11 sosyal medya hesabına ceza

RİSKLİ BIÇAK REKLAMLARINA DURDURMA VE 7,6 MİLYON TL CEZA

Kurulun gündemindeki bir diğer başlık ise e-ticaret platformlarında yer alan bazı bıçak satış reklamları oldu. Yapılan resen incelemelerde, ülke içinde bulundurulması ya da taşınması belirli kurallara tabi olan bazı bıçakların e-ticaret siteleri aracılığıyla kolaylıkla temin edilebildiği tespit edildi.

Reklam ve tanıtım süreçlerinde gerekli güvenlik kurallarının gözetilmediği, içeriklerin kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirilirken, yedi e-ticaret platformu hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda toplam 7 milyon 585 bin 942 TL idari para cezası kesildi.

Bakanlık açıklamasında, "Tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.