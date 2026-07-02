Resmi Gazete’de yayımlandı! 3 ilde petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Arar Petrol AŞ'nin yaptığı başvurular değerlendirilerek şirkete üç ayrı kara sahasında beş yıl süreyle geçerli petrol arama ruhsatı verilmesi uygun bulundu.

ÜÇ AYRI SAHADA PETROL ARANACAK

Ruhsat kapsamında Hatay'da 25 bin 550 hektar ve 62 bin 336 hektar büyüklüğündeki iki ayrı sahada petrol arama faaliyetleri yürütülecek.

Bunun yanı sıra Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan 57 bin 230 hektarlık üçüncü saha için de şirkete petrol arama ruhsatı verildi.

Söz konusu ruhsatlar, yayımlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak ve şirket bu süre içinde belirlenen sahalarda petrol arama faaliyetlerini sürdürebilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör