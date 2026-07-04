Resmi Gazete’de yayımlandı! 7 ilde 8 taşınmaz daha ihaleye çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Hazine taşınmazlarına ilişkin peş peşe kararlar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla İstanbul ve Mersin'deki iki taşınmazın satışı onaylanırken, 6 ilde bulunan toplam 8 taşınmazın da satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale süreci başlatıldı.

İSTANBUL VE MERSİN'DEKİ İKİ TAŞINMAZIN SATIŞI ONAYLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karar tebliğlerine göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'ndeki taşınmazın satışı onaylandı.

Söz konusu taşınmazın ihalesinde en yüksek teklifi 32 milyon 100 bin lira ile Abdulbaki Evcil verdi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan Hazine taşınmazının satışı da karara bağlandı. İhalede en yüksek teklifi 23 milyon 250 bin lira ile Fatih Düzgün sunarken, satışın bu bedel üzerinden gerçekleştirilmesi uygun bulundu.

6 İLDE 8 TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILDI

ÖİB ayrıca Ankara, Eskişehir, İstanbul, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya'da bulunan toplam 8 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirileceğini duyurdu.

İhale kapsamındaki taşınmazlar Ankara'nın Polatlı, Eskişehir'in Tepebaşı, İstanbul'un Eyüpsultan, Sakarya'nın Arifiye, Diyarbakır'ın Ergani ve Antalya'nın Alanya ilçelerinde bulunuyor. İstanbul ve Diyarbakır'da ikişer taşınmaz satışa sunulacak.

SON TEKLİF TARİHLERİ BELLİ OLDU

İhale takvimine göre Ankara ve Eskişehir'deki taşınmazlar için son teklif tarihi 21 Temmuz olarak belirlendi.

İstanbul'daki iki taşınmaz ile Sakarya ve Diyarbakır'daki taşınmazlar için teklifler 22 Temmuz tarihine kadar kabul edilecek. Antalya'nın Alanya ilçesindeki taşınmaz için ise son teklif verme tarihi 23 Temmuz olacak.

PAZARLIK VE AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ UYGULANACAK

İhale şartnamelerinin bedeli taşınmazlara göre 7 bin 500 lira ile 25 bin lira, geçici teminat tutarları ise 3 milyon 500 bin lira ile 20 milyon lira arasında değişiyor.

Özelleştirme ihaleleri, kapalı zarfla teklif alınmasının ardından pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. Pazarlık sürecinin ardından teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma ile ihaleler sonuçlandırılacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör