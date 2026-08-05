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Giriş Tarihi: 5.08.2026 08:56 Son Güncelleme: 5.08.2026 09:00

Resmi Gazete'de yayımlandı! 860 uzman yardımcısı alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı için düğmeye bastı. Yapılan açıklamaya göre, 860 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek.

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı! 860 uzman yardımcısı alınacak
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 80 ilde görevlendirilecek 860 gelir uzman yardımcısı alımı için sınav yapılacak.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Adaylar, başvuruda öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek.

Sınava ön başvuru, 20-22 Ekim, nihai başvuru 30 Ekim-3 Kasım tarihlerinde alınacak. Adaylar, ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesinden veya mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

ÖSYM'ye başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü 6 Kasım olarak belirlendi.

SINAV İKİ AŞAMALI

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 21 Kasım günü saat 13.45'te Ankara'da ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI #RESMİ GAZETE #GİB #ÖSYM

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Resmi Gazete'de yayımlandı! 860 uzman yardımcısı alınacak
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