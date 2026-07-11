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Giriş Tarihi: 11.07.2026 10:28

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ankara'daki taşınmazın 95 milyon TL'ye satışı onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Hazine'ye ait 608 metrekarelik taşınmazın ve üzerindeki yapının 95 milyon lira bedelle satışını onayladı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı! Ankara’daki taşınmazın 95 milyon TL’ye satışı onaylandı
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Ankara'da özelleştirme kapsamındaki bir taşınmazın satışına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile Çankaya ilçesindeki Hazine'ye ait taşınmaz ve üzerindeki yapının 95 milyon lira bedelle özel bir şirkete satışı onaylandı.

SATIŞ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Fidanlık Mahallesi'ndeki 608 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz ve üzerindeki yapı, bir bütün halinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu taşınmazın 95 milyon lira bedelle ASKOÇ Dinlenme Tesisleri Petrol Nakliyat Gıda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ye satışı onaylandı.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte satış işlemi resmiyet kazandı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI #ANKARA #RESMİ GAZETE

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Ankara'daki taşınmazın 95 milyon TL'ye satışı onaylandı
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