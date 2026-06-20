Resmi Gazete’de yayımlandı! Çok sayıda taşınmazın satışına onay verildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), alınan bazı taşınmazların satışına ilişkin kararlara onay verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANTALYA VE ANKARA BAŞTA OLMAK ÜZERE SATIŞLAR

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya Muratpaşa Kırcami Mahallesi'nde bulunan Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazların satışına onay verildi.

Söz konusu taşınmazlardan biri, 175 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Binbay Ltd. Şti.-Topdemir Nalburiyecilik Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu'na satılırken, aynı bölgede bulunan bir başka taşınmazın 108 milyon 500 bin lira bedelle Akfen Tasarım İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satışı uygun bulundu.

Yine aynı mahalledeki bir diğer taşınmazın ise 123 milyon lira bedelle Abdülkadir Yüksel'e satılmasına karar verildi.

ESKİŞEHİR, KOCAELİ VE MANİSA'DA SATIŞ KARARLARI

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yukarısöğütönü Mahallesi'nde yer alan bazı taşınmazların, 370 milyon lira ve 232 milyon lira bedellerle Özgün Matbaacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kurtyeri Mahallesi'ndeki bir taşınmaz ile üzerindeki yapıların ise 310 milyon lira bedelle Mürsel Öztürk'e satılması kararlaştırıldı.

Manisa Akhisar Atatürk Mahallesi'nde bulunan Sümer Holding AŞ'ye ait bir taşınmazın 213 milyon lira bedelle Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu'na satışı uygun bulunurken, aynı bölgede yer alan başka bir taşınmazın 238 milyon 600 bin lira bedelle Maslak Yatırım Ortak Girişim Grubu'na satışı onaylandı.

SOMA TERMİK SANTRALİ ÖZELLEŞTİRİLİYOR

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına kayıtlı Manisa'nın Soma ilçesindeki taşınmazlar ve üzerindeki Soma A Termik Santrali'nin, 436 milyon lira bedelle CAE Danışmanlık Ticaret AŞ ile DC Kömür ve Enerji Limited Şirketi Ortak Girişim Grubu'na özelleştirilmesine karar verildi.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Ayrıca, İzmir'in Bayındır ilçesi Zeytinova Mahallesi'ndeki Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazla ilgili nazım imar planı değişikliğine yönelik itirazların reddedildiği bildirildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör