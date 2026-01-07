Resmi Gazete’de yayımlandı: Devlet memurlarının 2026 yılı yemek bedelleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle birlikte, 2026 yılında öğle yemeği hizmetinden yararlanacak memurlar ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar açıklandı.

Buna göre, yiyecek yardımı kapsamında oluşacak giderlerin Ankara, İstanbul ve İzmir'de yemek maliyetlerinin üçte ikisini, diğer illerde ise yarısını geçmemek kaydıyla kurum bütçelerinden karşılanacağı belirtildi. Geriye kalan tutar, personele yansıtılacak.

15 Ocak 2026 - 14 Ocak 2027 tarihleri arasında öğle yemeği servisinden yararlanacak memurlardan günlük 12,86 TL ile 52,46 TL arasında ücret alınacak. Sözleşmeli personel ise maaşlarına göre günlük 15,65 TL ile 62,71 TL arasında ödeme yapacak.

Bu çerçevede 2026 yılında uygulanacak günlük öğle yemeği bedelleri, memurların görevde bulundukları ek göstergeye göre şöyle belirlendi:

Ek göstergesi 600'e kadar (600 dahil) olan memurlardan 12,86 TL,

1700'e kadar (1700 dahil) olanlardan 21,86 TL,

2800'e kadar (2800 dahil) olanlardan 27,16 TL,

4200'e kadar (4200 dahil) olanlardan 35,19 TL,

5400'e kadar (5400 dahil) olanlardan 46,86 TL,

5400'ün üzerindeki ek göstergelere sahip görevlerde bulunanlardan ise 52,46 TL tahsil edilecek.

Sözleşmeli personel için ise ödenecek günlük yemek bedelleri, brüt sözleşme ücretine göre şu şekilde olacak: