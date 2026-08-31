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Giriş Tarihi: 31.08.2026 09:53 Son Güncelleme: 31.08.2026 10:32

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kat mülkiyeti ve kat irtifakı şartına istisna

Turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi belgeli ve 1 Haziran 2019'dan önce imar planında yalnızca ticari kullanıma ayrılan alanda bulunan tesislerin, aynı malike ait konaklama birimlerindeki kat mülkiyeti ve kat irtifakı korunacak.

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı: Kat mülkiyeti ve kat irtifakı şartına istisna
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Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, belirtilen şartları taşıyan tesislerde konaklama birimleri üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunması halinde, yönetmeliğin 13'üncü maddesinin sekizinci fıkrası uygulanmayacak.

Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, konaklama hizmeti verilen tesislerin tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilmesi ve konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu hakların tesis edilememesi hükme bağlanıyor. Bu tür tesislere turizm belgesi verilmiyor ve fıkraya aykırılığı tespit edilen tesislerin belgeleri iptal ediliyor.

Yeni düzenlemeyle, 1 Haziran 2019'dan önce imar planında sadece ticari kullanıma ayrılan alanda bulunan, kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgeli tesisler bu hükmün dışında tutuldu.

Buna göre, söz konusu tesislerin aynı malike ait konaklama birimleri üzerinde mevcut kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunması, yönetmeliğe aykırılık oluşturmayacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TURİZM #RESMİ GAZETE

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kat mülkiyeti ve kat irtifakı şartına istisna
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