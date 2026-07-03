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Giriş Tarihi: 3.07.2026 09:30

Resmi Gazete'de yayımlandı! KPSS ile 600 sözleşmeli personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik ve spor il müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 600 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 2024 KPSS P3 puanı esas alınacak alımlar için başvurular 13-17 Temmuz tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı! KPSS ile 600 sözleşmeli personel alınacak
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanlarını Resmi Gazete'de yayımladı.

600 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

İlana göre Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan gençlik ve spor il müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 300 sözleşmeli yurt yönetim personeli ve 300 sözleşmeli gençlik çalışanı olmak üzere toplam 600 personel istihdam edilecek.

KPSS PUANIYLA SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAKLAR

Adayların değerlendirilmesinde 2024 KPSS B Grubu P3 puanı esas alınacak.

Her kadro için boş kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Nihai yerleştirme ise sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sıralamasına göre yapılacak.

BAŞVURULAR 13-17 TEMMUZ'DA

Başvurular 13 Temmuz'da başlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek.

Adaylar başvurularını elektronik ortamda Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru şartları, istenen belgeler, sözlü sınav süreci ve diğer ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlanan ilan metinlerinde yer alıyor.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI #RESMİ GAZETE #SÖZLEŞMELİ PERSONEL

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Resmi Gazete'de yayımlandı! KPSS ile 600 sözleşmeli personel alınacak
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