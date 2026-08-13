Resmi Gazete’de yayımlandı: Nükleer ekipman testlerine yeni istisna düzenlemesi

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği kapsamındaki bazı test hizmetlerinde akreditasyon şartına istisna getirdi. Düzenleme, üretimi 15 günden kısa süren ekipmanlara yönelik testleri kapsıyor.

AKREDİTASYON ŞARTINA İSTİSNA GETİRİLDİ

NDK'nin Kurul Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği kapsamında öngörülen test hizmetlerinde, NDK ile tüm tedarikçi ve alt tedarikçileri bünyesinde ilgili test metodunda akredite laboratuvar bulunmaması halinde, üretimi 15 günden kısa süren ekipmanlara yönelik testlerde akreditasyon şartı aranmayabilecek.

Ancak istisnanın uygulanabilmesi için belirli koşulların birlikte sağlanması gerekecek.

TESTLER AKREDİTE KURULUŞ GÖZETİMİNDE YAPILACAK

Söz konusu testlerin, ilgili test metotlarını uygulamaya yönelik altyapı, tesis ve yetkinliğe sahip, TS EN ISO/IEC 17025 veya eşdeğeri standarda göre akredite başka bir kuruluşun gözetiminde gerçekleştirilmesi ve raporlanması gerekecek.

Ayrıca test sonuçlarının, ürünün tip testi raporunda belirtilen değerlere ve ilgili imalat standardında öngörülen tolerans sınırlarına uygun olması şartı aranacak.

Bu koşulların tamamının sağlanması ve kuruluşun bu kapsamda NDK'ye yapacağı başvurunun uygun bulunması halinde, söz konusu testler bakımından akreditasyon şartı aranmayacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör