Resmi Gazete’de yayımlandı, son tarih uzatıldı! Devlet tahvillerine düşük stopaj uygulaması

MEVCUT STOPAJ ORANLARI YIL SONUNA KADAR KORUNACAK

Kararla birlikte, devlet tahvilleri, hazine bonoları ve kamu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için uygulanan mevcut stopaj oranlarının süresi uzatıldı.

Daha önce 30 Haziran 2026 tarihinde sona ermesi öngörülen uygulama, yapılan düzenleme doğrultusunda 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.