Resmî Gazete’de yayımlandı! Sözleşmeli personeller için kritik değişiklik

Cumhurbaşkanı Kararı ile "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kararla, 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı.

MEVCUT PERSONELİN GÖREVİ DEVAM EDECEK

Düzenlemeyle Esaslara Geçici Madde 31 eklendi.

Geçici maddeye göre, 16 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders Saatlerine İlişkin Esaslar kapsamında ek ders ücreti karşılığında görev yaparken, Bakanlık tarafından bu Esaslar kapsamında sosyal hizmet personeli unvanlı pozisyonlara atanan ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görevine devam eden personelin istihdamı sürecek.

İZİNDE VEYA ASKERDE OLANLAR DA KAPSAMDA

Düzenleme kapsamında, kararın yürürlüğe girdiği tarihte doğum izni, sağlık kurulu raporuna bağlı izin kullananlar ile askerde bulunanlar hakkında da aynı hükümler uygulanacak.

Böylece belirtilen personelin hak kaybı yaşamaması ve istihdamının korunması amaçlanıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör