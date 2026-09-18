Resmî Gazete’de yayımlandı: TÜİK’te görevden alma ve yeni atama

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alındı. Metin'in yerine Cihat Erce İşbaşar atanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansı ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde de görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

TÜİK'TE BAŞKAN YARDIMCILIĞINA YENİ ATAMA

Atama kararları kapsamında TÜİK Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken, boşalan başkan yardımcılığı görevine Cihat Erce İşbaşar getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Çataldağ, Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcılığına ise Fatih Dulkan atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde de çeşitli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Aktay görevden alınırken, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Hikmet Güneş atandı.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin getirilirken, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Kahraman Akdoğan atandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör