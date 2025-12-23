Resmi Gazete’de yayımlandı: Uyuşmazlıklarda parasal sınır 186 bin TL

2026 yılından itibaren il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıklarda parasal sınır 186 bin TL olarak belirlendi.

Tüketici Hakem Yönetmeliği'nde yer alan parasal sınırların arttırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. 2026 yılı için tüketici hukuku uyuşmazlıklarında, il veya ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıklarda parasal sınır yüzde 25.49 oranında arttırılarak 186 bin TL olarak belirlendi.

01 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değeri 186 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.