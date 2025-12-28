Restoranlar bağımsızlığını ilan etti: Sıfır komisyonla fiyat düşecek

Son dönemlerde büyük tartışma yaratan yüksek komisyon oranlarına karşı restoranlar düğmeye bastı. Yemek platformlarının yüzde 40'a varan oranlarda komisyon uygulamasına karşı sektörün önde gelen oda ve dernekleri büyük tepki gösterirken, bu duruma karşı ilk somut adım ise Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'ndan geldi. 5 yıldır İsveç, Almanya, Norveç'te kullanılan ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen Yemek Butik platformu ile işbirliğine giden federasyon, yüksek komisyonlar altında ezilen restoranlara rahat bir nefes aldıracak. Sıfır komisyonla restoranlar gelirlerini artırırken, menü fiyatları da minimum yüzde 10 düşecek. Vatandaşla restoranları buluşturan bu sistemde, "Siparişim gelmedi", "Geç geldi, soğuk geldi" gibi herhangi bir sorun yaşandığında ise muhatap direkt restoran olacak, çözümü de onlar üretecek.

BATMA NOKTASINA GELDİ

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Sayit Karabağlı, restoran, lokanta ve pastanelerin yemek platformlarının yüksek komisyon oranları nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Karabağlı, "Yüzde 40-50'lere varan komisyon oranlarıyla işi sürdürmek imkânsız. Bu oranlarla tüm kârınızı platformalar bırakıp zarar etmeye başladık. Dijital çağda bu sistem olmadan da olmuyor. O nedenle biz de alternatif oluşturmak için harekete geçtik" dedi. Yemek Butik'in Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini ve Avrupa'da uygulandığını anlatan Karabağlı, "Bu platformda hiçbir komisyon ücreti ödenmiyor. İşletme cirosuna göre aylık 2 bin ila 5 bin TL arasında hizmet bedeli var. Online kanalda sipariş alan restoran ve lokantalar yemek bedelini ertesi gün hesabında görecek" değerlendirmesinde bulundu.

VATANDAŞ %10 UCUZA YİYECEK

Yüksek komisyonlar nedeniyle restoran ve lokantaların menü fiyatlarını artırmak zorunda kaldığını, bunun da suni bir enflasyona yol açtığını aktaran Karabağlı, "Komisyon derdinden kurtulan zaten fiyatlarını aşağı çekecek. Yani vatandaşlarımız minimum yüzde 10 daha ucuza yiyecek" şeklinde konuştu. Bu platformda "Gelal" hizmetinin de sunulacağını anlatan Karabağlı, "Vatandaş siparişini kendi gelip alırsa bunda da ekstra indirimler yapılacak" dedi.

150 BİN ÜYE İŞ YERİ GEÇECEK

İstanbul'daki 10 restoran, kafe ve lokantada bu platformun pilot uygulamasına başladıklarını anlatan Karabağlı, işletmelerin iki ayda kârlılıklarını yüzde 20-30 artırdığını kaydetti. Federasyona üye 150 bin işyeri bulunduğunu aktaran Karabağlı, "Pilot uygulama başarılı oldu. Yılbaşından itibaren bu platform üyelerimiz tarafından da kullanılacak" ifadelerini kullandı.



DAHA FAZLA SİPARİŞ

YEMEK Butik sisteminde restoran, lokanta ve pastanelerin direkt müşteriyle muhatap olacağını anlatan Karabağlı, "Biz diğer platformlarda müşteriyle muhatap olamıyoruz. Mesela restoranda yemek hazır, hemen gönderilmesi gerekiyor ama kuryeden kaynaklı soğuyor ya da sipariş karıştırılıyor. Yani sıkıntı bizden kaynaklanmasa da faturayı biz ödüyoruz. Yemek Butik sisteminde muhatap direkt işletme olacak. Bir sorunda işletme müşterisini kaybetmemek için çözüm üretecek" dedi. Online kanallarda öne çıkmak için ekstra komisyon oranları ödemek zorunda kaldıklarını anlatan da aktaran Karabağlı, "Eğer bu ücretleri ödemezseniz zaten sistemde aşağıya düşüyorsunuz, dolayısıyla sipariş oranınız da geriliyor. Ancak Yemek Butik, uygulamayı kurduğu işletmeye dijital pazarlama çözümü, veri yönetimi, kampanya vs gibi birçok konuda destek veriyor. Dolayısıyla işletme daha fazla sipariş alabiliyor. Bu sayede işletme kendi müşterisine doğrudan ulaşıyor. Böylece sadakat ve bağlılık da güçlenmiş oluyor" diye konuştu.



KURYE İSTİHDAMINA KATKI

İŞLETMELERİN platformlardan kurye gibi hizmetler aldığında komisyon oranlarının yüzde 50-60'lara kadar çıkabildiğini anlatan Karabağlı, şöyle devam etti: "Aynı zamanda bu kuryeler bizim personelimiz olmadığı için de sıkıntı yaşayabiliyoruz. Kuryenin yaptığı bir hatanın da faturası bize kesiliyor. Bu platformda sistem restoranın kendi kuryesini istihdam etmesine dayanıyor. Dolayısıyla kurye istihdamına da katkı sağlıyor."



ARACI KALKIYOR

RESTORAN, lokanta ve pastanelerin hiçbir komisyon bedeli ödemeyeceği sistem şöyle işleyecek: 4 Her bir restoran için dijital satış kanalı kurulacak. 4 Restorana özel web sitesi ve e-posta tasarımı yapılacak. 4 Her restoran mobil aplikasyona entegre edilecek. 4 Doğrudan sipariş altyapısı hazırlanacak. 4 Restoran, lokanta ve pastaneler müşterisini aracı olmadan karşılayacak. 4 Sorun yaşandığı takdirde muhatap restoran olacak ve soruna çözüm üretecek.