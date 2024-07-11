Rezerv rekoru: 148.5 milyar $

Yerel seçimlerin ardından ekonomik programın uygulanması ve enflasyonla mücadeledeki kararlılık mesajlarıyla birlikte Türk varlıklarına ilginin artması, Merkez Bankası'nın rezervlerini tarihi zirveye taşıdı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Döviz rezervlerinde 29 mart'tan bu yana yaşanan artış 25.3 milyar dolara, 26 Mayıs 2023'ten bu yana yaşanan artış ise 50 milyar dolara ulaştı.Para politikasındaki nomalleşmeyle birlikte ekonomi yönetiminin sonlandırmayı hedeflediği kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü 28 Haziran-5 Haziran haftasında 23 milyar lira azalarak 1 trilyon 991 milyar liraya geriledi. Böylece KKM'nin hacmi 20 Nisan 2023'ten bu yana ilk kez 2 trilyon liranın altına indi. Ayrıca KKM'de kesintisiz düşüş süreci 46. haftaya taşınmış oldu. KKM'de 18 Ağustos 2023'teki 3.4 trilyonluk tarihi zirveden bu yana yaşanan düşüş 1 trilyon 417 milyar lira oldu. Bu süreçte KKM'nin dolar bazındaki büyüklüğü ise 126.4 milyar dolardan, 61.5 milyar dolara indi. KKM'nin TL mevduattaki payı yüzde 19.6'ya, toplam mevduattaki payı ise yüzde 12.3'e indi. Söz konusu oranlar 18 Ağustos 2023'te sırasıyla yüzde 45.1 ve yüzde 26.2 olmuştu.Öte yandan yurtdışı yerleşiklerden gri listeden çıkış sonrası yüklü portföy girişi gözlendi. Yabancı 10 Mayıs haftasından beri ilk hisse alımı yaparken tahvilde de yüklü giriş kaydedildi. Toplam portföy giriş 1 milyar 661 milyon dolar oldu. 5 Temmuz haftasında yabancı 10 Mayıs haftasından sonra ilk kez alıma geçerken 156.4 milyon dolarlık hisse senedi girişi oldu. 28 Haziran haftasında 679 milyon dolarlık tahvil satışı yapan yabanının 5 Temmuz haftasında 1 milyar 480.2 milyon dolarlık tavil alımı yaptığı görüldü. Yabancının mart son haftasından bu yana tahvil piyasasındaki net alımı 9.7 milyar dolara ulaştı.