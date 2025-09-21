Rezervasyon zili erken çaldı

Türk turizm sektörü 2026 hazırlıklarına hızlı başladı. Hemen her yıl ekim-kasım aylarında başlayan erken rezervasyon anlaşmaları bu yıl yüksek talebin etkisiyle öne çekti. Öyle ki 2026 rezervasyonları bu yıl ağustostan itibaren gelmeye başladı.Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, tüm kaynak pazarlarda 2026 yılı için rezervasyonların başladığını söyledi. Kamçı, "Bu yıl, geçmiş yıllara kıyasla çok daha erken bir başlangıç yaptık ve Coral Travel olarak geçen yılın aynı dönemine göre daha fazla satış gerçekleştirdik. Özellikle Polonya, Almanya ve Baltık ülkelerinden Türkiye'ye yönelik talepte ciddi bir artış gözlemliyoruz. Türkiye'nin, 2025'e kıyasla daha fazla erken rezervasyon almasını bekliyoruz" dedi."Türkiye pahalı bir ülke haline geldi" şeklinde bir algı oluşturulduğunu ve bunun yanlış olduğunu vurgulayan Kamçı, "Türkiye pahalı olmadı, turizm fiyatları dünya standartlarına yükseldi. Yani, Türkiye artık 'ucuz ülke' konumundan çıkıp, kalitesiyle rekabet eden bir destinasyon haline geldi. Bu durum, turizm stratejimizde önemli bir değişimin göstergesi" diye konuştu. Enflasyonun getirdiği yüksek maliyetlerin otelcileri de fiyat artışlarına yönelttiğini anlatan Kamçı, "Enflasyondaki artış hızının yavaşlamasıyla birlikte, otelcilerin üzerindeki maliyet baskısı da azalacaktır. Bu durumun sonucunda 2026 sezonunda fiyatların daha makul seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Böylelikle hem otelcilerin hem de tüketicilerin memnun olacağı uygun fiyatların ortaya çıkacağını umuyoruz" dedi.2025 sezonunda Avrupa ve diğer yabancı pazarlardan gelen talebin öngörülenden düşük gerçekleştiğini anlatan Kamçı, "Bu sezon otellerin yerli turistlere daha fazla kontenjan ayırmasında belirleyici oldu. Ancak 2026 sezonu için yabancılardan yüksek bir erken rezervasyon talebi görüyoruz. Yani yerli turist 2026'da bu sezon olduğu gibi geniş bir imkân bulamayabilir. Bu yüzden, yerli turistlerin tatillerini planlarken erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmesi büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.Yerli turiste hizmet veren tur şirketlerinin ciddi bir özveride bulunduğunun altını çizen Kamçı, şöyle devam etti: "Türkiye'de yerli turiste hizmet veren büyük tur operatörleri erken rezervasyonla tatilciden yüzde 25 peşinatla rezervasyon yapıyor. Yerli turist kalan yüzde 75'lik kısmı tatilini yaptıktan sonra ödüyor. Yani kalan kısmı 8-9 ay sonra alıyor. Yüzde 25 peşinat ve kalanı tatil öncesinde ödeme modeli, tur operatörleri için ciddi bir finansal yük oluşturuyor. Ancak biz, tüketicilerin alıştığı ve sevdiği bu sistemi sürdürüyoruz. Bu süreçte otel ortaklarımızla ve iç pazarın büyümesinde önemli rol oynayan bankalarla iş birliği yaparak bu durumu yönetmeye çalışıyoruz."CORAL Travel Group şirketlerinden Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş.'yi halka arz etmeyi planladıklarını anlatan Mehmet Kamçı, "Şu an için halka arz başvurumuzu Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptık ve yasal sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi. Grubun özellikle paket turlu yolcu ağırlamasında uzun yıllardır Türkiye'de liderlerden biri konumunda olduğunu anlatan Kamçı, şöyle devam etti: "Son üç yıldır TİM tarafından açıklanan hizmet ihracatı sıralamasında ilk 10 firma arasında yer aldık. Bu yıl genel listede altıncı, turizm sektöründe ise birinci olarak, liderliğimizi pekiştirdik. Halka arz sürecimiz ise bu başarıyı daha da sürdürebilir kılacak."CORAL Travel'ın Avrupa başta olmak üzere 15 kaynak pazardan Türkiye'ye misafir getirdiğini aktaran Mehmet Kamçı, "2025 yılında toplamda yaklaşık 3.9 milyon misafirimizin 1 milyon 650 binini Türkiye'ye getirdik. 2026 yılı için öngörümüz toplamda 4.1 milyon misafirimizin 1 milyon 750 binini Türkiye'ye getirmek. İç pazardan yurtdışına ise 150 bin kişiyi taşıdık. 2026'da bu sayıyı 175 bine çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.