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Giriş Tarihi: 1.08.2026

Riskli mükellef 5 kat fazla teminat verecek

ANKARA
Riskli mükellef 5 kat fazla teminat verecek
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Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile vergi teminatında yeni dönem başladı. Düzenlemeye göre, sahte ve yanıltıcı belge raporu bulunan riskli mükellefler 5 katı kadar teminat verecek ve 30 gün süresi olacak. Uyumlu mükellefler ise teminatı beşte bir oranında ödeme imkânından yararlanacak. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, teminatın verileceği yılda sunulması gereken ve bir önceki yıla ait olan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde, ilgili şartları taşıması durumunda uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler, beşte bir oranında teminat verecek.

30 GÜNLÜK SÜRE
Hakkında sahte, yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünden vergi inceleme raporu düzenlenen mükellefler ise vergi inceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih ile kesinleşmesi arasındaki sürede beş katı kadar teminat verecek. Söz konusu raporların vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten sonra mükelleflere tebliğ edilecek bir yazıyla teminatlarını 30 gün içinde tamamlamaları istenecek.

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