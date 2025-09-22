Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 22.9.2025 11:46

Rize’de Çamlıhemşin’in yaylalarına yardımlar helikopterle taşınıyor

Rize'de meydana gelen sel ve heyelanlardan büyük zarar gören Rize'de çalışmalar devam ediyor. İlçenin Ayder Yaylası ve Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalar ile ulaşımı sel ve heyelanlar nedeniyle yollar kapanınca bölgeye ulaşım havadan sağlanıyor.

İHA
Rize'de hafta sonu etkili olan yağışların ardından özellikle Çamlıhemşin ilçesi selden ve heyelanlardan büyük zarar gördü. İlçenin Ayder Yaylası ve Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalar ile ulaşımı sel ve heyelanlar nedeniyle yollar kapanınca bölgeye ulaşım havadan sağlanıyor.

İlçeye bağlı birçok köy ve yaylaya kara yolu ile ulaşım sağlanamazken, havanın dün öğleden sonra açması ile birlikte Rize Artvin Havalimanı'ndan askeri helikopterlerle yardımlar taşınmaya başladı.

Bölgeye 5 askeri helikopter gönderilerek havadan yardım çalışmaları başlatıldı. Rize Artvin Havalimanı, yardım ve koordinasyon merkezi haline getirildi. Sağlık ekipleri, gıda, içecek ve temel ihtiyaç malzemeleri havalimanından bölgeye helikopterlerle taşınıyor.

