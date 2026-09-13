Rize’deki maratona Turkcell 5G imzası

Rize
'nin Kaçkar Dağları'nda düzenlenen dünyanın en büyük ultra maratonu Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), Turkcell
5G hızıyla start aldı. İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen Kaçkar by UTMB'nin iletişim ve teknoloji altyapısı bu yıl da Turkcell tarafından sağlandı. Turkcell'in üstün 5G bağlantı altyapısıyla Kaçkar'ın zirvesindeki 100, 50, 20 ve 4 km'lik yarış parkurları boyunca 60 ülkeden 2 bine yakın sporcunun konum ve performans takibi yapıldı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç
, "Geçen yıl Kaçkar'da, 1.250 metre yükseklikte başarıyla test ettiğimiz 5G teknolojisini, insan hayatına dokunan bir hizmete dönüştürdük" dedi.