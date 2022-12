ROKET-SAN istihdam yapılan büyük yatırım

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, "Göreve geldiği günden bu güne birlik ve beraberliğimizi AK Parti'nin ilkeleri doğrultusunda devam ediyoruz. AK Parti kurulduğu yıldan bu tarafa girdiği tüm seçimlerde anlının akıyla çıktı. 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde de inanıyorum ki ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları ve diğer tüm teşkilat üyelerimizle Kırıkkale'mizde yine rekor kıracaktır" dedi. Kırıkkale Belediyesi olarak en önemli misyonlarının halka hizmet olduğunu söyleyen Başkan Saygılı "Göreve geldiğimiz günden bu tarafa milletimize, kıymetli hemşerilerimize hizmet etmeyi, haklarını savunmayı öncelikli tuttuk. Amacımız alacağımız Allah razı olsun sayılarını artırmak" dedi.

Yapılan tüm yatırımların, hizmetlerin ötesinin de Roket-San olduğunu söyleyen Başkan Saygılı, "Şehirde oluşturduğumuz enerji ile Roket-San bu devasa yatırımını şehrimize kazandırdık. Her zaman bu şehirde belediyecilik hizmetlerinin yapılabileceğini ancak bu şehrin umuda, ümide ihtiyacı olduğunu söylüyordum. Çok şükür bunda muvaffak olduk, gerek tesis kendi bünyesinde gerekse yan sanayi ile birlikte binlerce kişiye istihdam sağlayacak. Şehrimizin sosyo ekonomik açısından gelişmesine çok büyük katkı sağlayacak bu yatırım ayrıca Karacalı ile Ulaş sınırına yapılan Jandarma Depo ve Eğitim Depo komutanlığı ile de süslenecek. Her iki tesis bu şehrin yıllardır aradığı ümit oldu. Bu yatırımlar yapmak, şehre çekmek kolay iş değil. Önce ülkemizin her alanda güçlenmesi lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ülkemiz kalkınma hamlelerini güçlü bir şekilde yerine getiriyor. Bu yatırımlarda kalkınmada ki gücümüz ile şehrimize çektik" dedi.