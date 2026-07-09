Roketsan, Assan Group’un sahibi oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/askeri casusluk soruşturmasında kayyum atanan ASSAN Group'un yeni sahibi Türk savunma sanayisinin devi Roketsan oldu. Roketsan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan ASSAN Group'a 471 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl yönetimi TMSF'ye devredilen ASSAN Group'un mal, hak ve varlıkları geçen ay satışa çıkarılmıştı. İhale kapsamında Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar olarak, ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı ise 41 milyon 650 bin dolar olarak belirlenmişti. Söz konusu şirketle ilgili ihale dün gerçekleştirildi.

471 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

İhaleye 4 şirket katıldı. Savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Roketsan ihalede ipi göğüsledi. Böylece, Assan Group'un tamamı Roketsan bünyesine geçmiş oldu. Roketsan, 471 milyon dolarlık teklifle Assan Group'u satın aldı. Assan Group, Türk savunma sanayiinde özellikle mühimmat, roket ve füze alt sistemleri alanlarında faaliyet gösteren şirketler arasında yer alıyor. Şirket; harp başlıkları, tapa sistemleri, mühimmat bileşenleri ve çeşitli savunma sanayii alt sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimi üzerine çalışmalar yürütüyor.





TAYFUN'UN BAŞLIKLARINI ÜRETECEK

ROKETSAN, satın almanın ardından yüzde 100 iştiraki olarak kurulacak şirket üzerinden bu tesisleri işletecek. Tesislerde Mk serisi uçak bombaları, 107 ve 122 mm roketler, GPS ve güdüm teknolojileri, 155 mm güdümlü obüs mühimmatı, kimyasal patlayıcı üretimi gibi bir dizi üretim gerçekleştirilecek. TAYFUN dahil tüm balistik füzelerin harp başlıklarının üretimini de burada sürdürülecek.



NE OLMUŞTU?

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılında yürütülen soruşturma kapsamında, Assan Group'a "askeri casusluk" soruşturması başlatılmıştı. Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirket sahibi Öner ve genel müdür Okumuş'un gözaltına alınmasına gerekçe olarak "FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri"nin tespit edilmesi gösterilmişti. ASSAN Group sahibi Emin Öner gözaltına alınırken, grup bünyesinde faaliyet gösteren 10 şirkete kayyum atanmıştı.