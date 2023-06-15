ROKETSAN duyurdu: Yüksek koruma, çoklu vuruş! Modüler Zırhlı Kule, Türk ordusunun hizmetine girdi

YÜKSEK KORUMA, ÇOKLU VURUŞ!

Modüler Zırhlı Kule'nin görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde."