ROKETSAN duyurdu: Yüksek koruma, çoklu vuruş! Modüler Zırhlı Kule, Türk ordusunun hizmetine girdi

ROKETSAN'ın, Twitter hesabından, Modüler Zırhlı Kule'ye ilişkin paylaşım yapıldı.
Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye, Modüler Zırhlı Kule yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde. 🛡️🇹🇷#Roketsan🚀#ModülerZırhlıKule pic.twitter.com/OiPA6s2qEg— Roketsan (@roketsan) June 15, 2023
YÜKSEK KORUMA, ÇOKLU VURUŞ!
Modüler Zırhlı Kule'nin görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde."