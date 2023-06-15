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Giriş Tarihi: 15.6.2023 23:55 Son Güncelleme: 15.6.2023 23:57

ROKETSAN duyurdu: Yüksek koruma, çoklu vuruş! Modüler Zırhlı Kule, Türk ordusunun hizmetine girdi

ROKETSAN tarafından geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımı ile Türk ordusunun hizmetine girdi. ROKETSAN'ın yaptığı paylaşımda Modüler Zırhlı Kule'ye ait görüntüler de yer aldı.

AA
ROKETSAN duyurdu: Yüksek koruma, çoklu vuruş! Modüler Zırhlı Kule, Türk ordusunun hizmetine girdi

ROKETSAN'ın, Twitter hesabından, Modüler Zırhlı Kule'ye ilişkin paylaşım yapıldı.

YÜKSEK KORUMA, ÇOKLU VURUŞ!

Modüler Zırhlı Kule'nin görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde."

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ROKETSAN duyurdu: Yüksek koruma, çoklu vuruş! Modüler Zırhlı Kule, Türk ordusunun hizmetine girdi
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