Rönesans GYO’nun arzına 2.6 kat talep

Portföyünde bulundurduğu 12 alışveriş merkezi (AVM) ile Türkiye'nin adet ve brüt kiralanabilir alan bazında en büyük AVM yatırımcısı Rönesans Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı tamamlandı. Şirketin sermayesinin yüzde 10.08'ini oluşturan hisseler 135 liradan satıldı. Halka arz büyüklüğü 4.5 milyar TL oldu. Halka arza, satılan hisselerin 2.6 katı büyüklüğünde 11.7 milyar liralık talep geldi. Bireysel yatırımcılar 1.41, kurumsal yatırımcılar ise 7.35 kat talep gösterdi. Halka arzdan 2 milyon 454 bin yatırımcı hisse aldı. Şirket hisselerinin işlem görmesiyle birlikte halka arz büyüklüğünün yüzde 25'ine karşılık gelen ve Rönesans Holding tarafından sağlanacak kaynak ile fiyat istikrarı işlemleri yapılacak.