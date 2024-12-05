Ruhsat bahane haraç şahane!

Kuzey Ege'nin incisi Ayvalık'ta yerli ve yabancı turistlerin alışveriş destinasyonlarından olan Ayvalık Setur Marina AVM'yi belediye rant merkezine çevirdi. Ayvalık Belediyesi, 5 bin metrekarelik ticari alana sahip AVM'deki 20 işletmeden işyeri açma ruhsatı için fahiş rakamlar istedi. Başka belediyelerde 200 metrekarelik bir dükkan için 10 bin TL'yi geçmeyen ruhsat bedelini Ayvalık Belediyesi, 4 milyon TL'ye kadar çıkardı. Belediyeye isyan eden mağaza sahipleri, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Belediye ise sessizliğini koruyor.'Para Kuleleri' skandalıyla siyaset tarihinde yerini alan CHP'nin Ayvalık Belediyesi'ndeki rant skandallarına bir yenisi eklendi. Üç yıl önce imar ruhsatı oylamasında kat artırımına hayır oyu veren CHP'li meclis üyelerinin üzerine kapıyı kilitleyip, tehdit eden Ayvalık Belediyesi, şimdi de fahiş işyeri ruhsatı bedelleriyle gündeme geldi. Bir ay önce açılan Setur Marina AVM'deki 20 işletme, işyeri ruhsatı için işyerinin bulunduğu Ayvalık Belediyesi'ne başvurdu. Başvuru belgelerini sunan perakendeci ve restorandan, AVM'deki kiralama alanlarının büyüklüğüne göre, rekor bedelli işyeri açma ruhsatı bedelleri istenmeye başlandı. Perakendeciler, Türkiye'de hiçbir AVM'de dükkan açarken bu rakamların istenmediğini belirterek, "Marina'nın 1 km uzağındaki bir başka AVM'deki mağaza için 7 bin TL ruhsat ücreti ödedim. Ayvalık Belediyesi bizden 2 milyon TL istiyor. 1 kilometrelik mesafede bu kadar ücret farkı olur mu?" dedi. İşletmeciler, "En lüks yerlerde bile ödediğimiz maksimum ruhsat ücreti 5-20 bin TL. İstanbul'da birçok yerde işyeri açma ruhsatı olarak 5 bin-20 bin TL alınıyor. Ayvalık Belediyesi resmen soygun yapıyor. Vatandaşa belediyenin yapması gereken hizmeti bize çökerek yapmaya çalışıyor. Ticaretimize ortak oluyor. Restorandan 4 milyon TL ruhsat ücreti istendi. Biz ne kazanacağız ki, 4 milyon TL ruhsata vereceğiz" açıklaması yaptı.SABAH'a konuşan bir başka işletmeci de "Belediye bizden resmen haraç istiyor, esnafa çöküyorlar. Kafalarına göre fahiş ücret belirlemişler. Vermezsek mağazalarımızı kapatmakla tehdit ediyorlar. 60 metrekare yer için bizden 1.5 milyon TL istediler. Ödemeyince 'Gelsin 750 bin TL'ye anlaşalım' diye haber gönderdiler. Bir belediyenin tavrı böyle olur mu?" diyerek durumu anlattı. Mağazaların hiçbirinin fahiş ruhsat ücretini ödemeyeceğini vurgulayan başka bir marka sahibi ise belde açısından belediyenin bu imajının çok kötü olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bölgede olmayan markaları getirdik. Her birimiz en az 2-3 milyon TL yatırım yaptık. Stoklarımızı taşıdık. Kış ayında olmamıza rağmen yazlık bölgeye yatırım yapmaktan geri durmadık, yüzlerce kişilik istihdam yarattık. Karşılığı böyle mi olacaktı? Ödemeyeceğiz."Son 6 aydır markalı perakende sektöründe ciddi bir daralma olduğunu anlatan Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel de yerel yönetimlerin markalara destek olması gerektiğini söyledi. Öncel, "Markalar gittikleri bölgenin ekonomisine canlılık getiriyor. Turist çekiyor, bölge halkına istihdam sağlıyor. Bu nedenle belediyelerin bırakın yüksek ruhsat bedelleri istemeyi, mağazalara destek olmaları gerekir" dedi.İşletmeci ve perakendeciler isyan ederken Ayvalık Belediyesi sessiz. SABAH'a bilgi vermekten kaçınan Ayvalık Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, mal sahibi ya da vekâlet sahibi olmadığımız için konu ile ilgili sorularımızı yanıtsız bıraktı. Patronlar ise fahiş ruhsat bedellerini yargıya taşımaya hazırlandıklarını belirtiyor.