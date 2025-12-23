Rusya’dan bireysel kripto para yatırımcılarına yeşil ışık

YATIRIMCILAR UYARILDI

Açıklamada, kripto para işlemlerinin lisanslı borsalar ve aracı kurumlardan oluşan mevcut altyapı üzerinden yapılacağı belirtilirken, "Rusya Merkez Bankası, kripto paraları hala yüksek riskli bir araç olarak görüyor. Herhangi bir yargı yetkisi tarafından temin veya garanti edilmezler, yüksek oynaklığa maruz kalırlar ve yaptırım riskleri taşırlar. Yatırımcılar, kripto para birimlerine yatırım yapmaya karar verirken olası kayıplarının farkında olmalıdır." uyarılarına yer verildi.

Öte yandan kripto paralar, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlarının ardından Rusya'da hızla popülerlik kazanmıştı. Rusya Merkez Bankası, hükümete, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, kripto para işlemleri yapılması izninin sadece nitelikli yatırımcılara verilmesini önermişti.