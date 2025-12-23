Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rusya’dan bireysel kripto para yatırımcılarına yeşil ışık
Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:44 Son Güncelleme: 23.12.2025 15:51

Rusya’dan bireysel kripto para yatırımcılarına yeşil ışık

Rusya'dan bireysel yatırımcıların kripto varlık almasına yeşil ışık geldi. Rusya Merkez Bankası, ülkede kripto para birimlerinin düzenlenmesine yönelik taslak plan hazırladığını ve nitelikli olmayan yatırımcıların da kripto varlık almasına izin verilmesini önerdiğini bildirdi.

AA Ekonomi
Rusya’dan bireysel kripto para yatırımcılarına yeşil ışık
  • ABONE OL

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, kripto para birimlerinin düzenlenmesine yönelik taslak planın hazırlandığı ve değerlendirme için hükümete gönderildiği belirtildi.

BİREYSEL YATIRIMCILAR İÇİN YEŞİL IŞIK

Plana göre, niteliklilerin yanı sıra, nitelikli olmayan bireysel küçük yatırımcıların da kripto para alabileceğine işaret edilen açıklamada, iki kategorideki yatırımcılara farklı kuralların uygulanacağı kaydedildi.

ÖDEME ARACI OLACAK MI?

Dijital para birimlerinin ve sabitkoinlerin "parasal değer" şeklinde tanımlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu enstrümanların Rusya'da ödeme aracı olarak kullanılamayacağının altı çizildi.

YATIRIMCILAR UYARILDI

Açıklamada, kripto para işlemlerinin lisanslı borsalar ve aracı kurumlardan oluşan mevcut altyapı üzerinden yapılacağı belirtilirken, "Rusya Merkez Bankası, kripto paraları hala yüksek riskli bir araç olarak görüyor. Herhangi bir yargı yetkisi tarafından temin veya garanti edilmezler, yüksek oynaklığa maruz kalırlar ve yaptırım riskleri taşırlar. Yatırımcılar, kripto para birimlerine yatırım yapmaya karar verirken olası kayıplarının farkında olmalıdır." uyarılarına yer verildi.

Öte yandan kripto paralar, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlarının ardından Rusya'da hızla popülerlik kazanmıştı. Rusya Merkez Bankası, hükümete, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, kripto para işlemleri yapılması izninin sadece nitelikli yatırımcılara verilmesini önermişti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya’dan bireysel kripto para yatırımcılarına yeşil ışık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz