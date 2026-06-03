Rusya’nın Davos’unda ekonomi forumu başladı

20 BİN KATILIMCI BEKLENİYOR

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, foruma ilişkin yaptığı açıklamada, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin katılımının beklendiğini söyledi.

Forum kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Haziran'da düzenlenecek ana oturumda konuşma yapması ve katılımcıların sorularını yanıtlaması planlanıyor.

DÜNYA LİDERLERİ VE BAKANLAR FORUMDA

Foruma katılması beklenen isimler arasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da yer alıyor.

Bu yılın onur konuğu ülkesi olarak belirlenen Suudi Arabistan'ın enerji, sanayi, ulaştırma ve finans sektörlerinden geniş bir heyetle temsil edilmesi bekleniyor.

RUSYA KÜRESEL GÜNEY İLE İŞ BİRLİĞİNİ ÖNE ÇIKARIYOR

1997 yılından bu yana düzenlenen forum, son yıllarda Rusya'nın dış ekonomik ilişkilerinde önemli bir platform haline geldi.

Moskova yönetimi, özellikle Ukrayna savaşı sonrası Batılı ülkelerle ekonomik ilişkilerinin zayıflamasının ardından forumu Asya, Afrika, Orta Doğu ve Küresel Güney ülkeleriyle iş birliğini geliştirmek amacıyla kullanıyor.

Forum kapsamında Rusya ile katılımcı ülkeler arasında çok sayıda ekonomik ve ticari anlaşmanın imzalanması bekleniyor.