Rusya’nın Harrods’ı Türk markalarının peşinde

Ukrayna saldırısından dolayı Batılı hazır giyim devlerinin ardı ardına terk ettiği Rusya pazarı Türk firmaları için büyük fırsat kapısı açtı. Savaş öncesinde Türk firmaların girmek için sıra beklediği, en üst segmentte yer alan moda devlerine ev sahipliği yapan ve 'Rusya'nın Harrods'ı olarak tanımlanan Metropolis ve Europeins gibi ülkenin en prestijli AVM'leri birer birer Türk hazır giyim şirketlerinin kapısını çalıyor. Yakın zamana kadar Türk markalarına mail atarak ülkesine davet eden AVM yönetimleri, son günlerde bizzat Türkiye'ye gelerek markaları ülkelerinde mağaza açmaya ikna etmeye çalışıyor. Aralarında LC Waikiki, Damat, İpekyol, Oxxo, Perspective, B&G Store gibi pek çok hazır giyim devinin bulunduğu firmalar gelen teklifleri yönetim kurullarında değerlendirmeye aldı. Önümüzdeki kış sezonunda ülkedeki Türk mağaza sayısında patlama yaşanması bekleniyor.Batılı firmaların yarattığı boşluğu doldurmak için kendilerine büyük bir fırsat doğduğunu anlatan markaların sahipleri, SABAH'a yaptıkları açıklamada "Batılı firmaların şimdilik pazardan çekilmesi moda endüstrisi açısından büyük bir boşluk yarattı. Hiçbir AVM mağazasının kapalı kalmasını istemez. Bu nedenle Rus müşterilerin sevdiği ve tanıdığı marka gücü yüksek Türk firmalarına büyük bir teveccüh doğdu. Rusya'dan ardı ardına davetler alıyoruz" dedi. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, "AVM yatırımcılarından davet alıyoruz. Ülkede 30 küsur mağazamız var, bu sayıyı daha da artırabiliriz. Batılı firmaların ülkeyle ilgili kesin kararları Türk firmalarının tavrının seyri üzerinde belirleyici olacaktır" diye konuştu. Bu konuda inanılmaz bir görüşme trafiğinin sürdüğünü söyleyen İpekyol Genel Müdürü Uğur Ayaydın ise, "Firmamızı ziyarete gelen birçok AVM yatırımcısı var, Türkiye'den pek çok firma ile görüşüyorlar. Görüşmelerimiz gayet olumlu geçiyor. Yaz için hemen organize olmak elbette kolay değil, ancak kış sezonu için ülkede mağaza açabiliriz" dedi.Rusya'da kapalı dükkân sayısının artması nedeniyle kiralar da düşmüş durumda. Hatta Türk markalar sabit kiralar yerine elde ettikleri ciro üzerinden kira vermeye başladı. Prestijli AVM'lerde 200- 300 metrekare için savaş öncesinde 50-60 bin dolar aylık kira talep eden AVM yönetimleri artık daha makul rakamlara gerilemiş durumda. Türk firmalarının pazarlık güçlerinin arttığını söyleyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Türk markalarına büyük bir ilgi var. Boşalan yerleri doldurmak için cazip teklifler sunuyorlar. Ancak Rusya kolay bir pazar değil, deneyim gerektiriyor. Biz 20 yıldır pazarda olduğumuz için iyi bir deneyime sahibiz" dedi. Halen 10 olan mağaza sayısını artıracakları bilgisini veren Orakçıoğlu, şunları kaydetti: "Moskova'da sözleşmesi biten bir mağazamız vardı, orada sözleşme yenileyeceğiz. St. Petersburg'da da bir mağaza açacağız. Elimiz artık çok daha güçlü. Markalarımız için uzun soluklu bir fırsat kapısı açıldı."Rusya'da ürünlerinin uzun yıllardır butiklerde satıldığını ve ülkede bir showroom'larının bulunduğu bilgisini veren Perspective CEO'su Hüseyin Gencer, "AVM'lerin hepsinden davet alıyoruz. Hatta 2-3 grupla da görüştük. Eskiden burunlarından kıl aldırmayan AVM'ler artık bize cazip koşullarda kiralama imkânı sunuyor" şeklinde konuştu. Rusya'nın Türk markaları için göz ardı edilemeyecek bir pazar olduğunu söyleyen Gencer, bu pazarda yer almanın markalar için büyük önem taşıdığını belirtti.Rusya'da 100 kadar geniş metrekareli mağazası bulunan batılı bir grup da çareyi Türk markalarının kapısını çalmakta buldu. Ülkeden çekilmemek için mağazalarını departman store olarak bilinen çok katlı mağazaya çevirmek isteyen grup, Türk firmalarına "Sizin ürünlerinizi satalım" teklifiyle geldi. Kendilerine de bu yönde bir teklif yapıldığını söyleyen çocuk giyim firması B&G Store Mağazacılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Seyid Nebati, "Sadece bize değil başka markalara da yapıldı bu teklif. Olumlu yaklaştık, ancak bu yüklü ürün talebi karşılamak hemen mümkün olamaz. Ancak önümüzdeki sezon için böyle bir adım atılabilir" diye konuştu.Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın en yaygın AVM zincirinin tepe yöneticisi Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyeleriyle bir araya geldi. Ülkede 655 mağazası ve yaklaşık 2 bin 500 satış noktası bulunan BMD ile yapılan toplantının verimli geçtiğini söyleyen Başkan Sinan Öncel, hem dernek kanalıyla hem de firmalara doğrudan yapılan pek çok davet olduğu bilgisini verdi. Bayramdan sonra BMD yönetimi olarak DEİK'le birlikte ülkeye bir ziyaret planladıklarını söyleyen Öncel, "Rusya şu anda firmalarımıza cazip koşullar sunuyor. Ancak gelişmeleri gidip yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak istiyoruz. Ülkedeki alışveriş merkezleri yatırımcıları derneği ile görüşeceğiz" dedi.