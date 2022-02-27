Rusya’ya en ağır darbe

Giriş Tarihi: 28.2.2022

Rusya, Kiev sokaklarında özel kuvvetleriyle savaşadursun Batı’dan ağır bir darbe geldi. Rus bankaları küresel para transferi sistemi SWIFT’ten çıkarılacak. Rusya ile neredeyse tüm ticareti bitirecek hamle, ülkeyi uluslararası alanda yalnız bırakacak