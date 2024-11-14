Rüzgâr enerjisi 10 yılda 4 kat artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği ile nükleer enerjinin oluşturduğu bir enerji programının izlediğini belirtti. Azerbaycan'ın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Bakü'de bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin küresel iklim değişikliğiyle ilgili belirli alanlara yoğunlaştığını kaydederek, "Bunların en başında yenilenebilir enerji geliyor. Ülkemizin çok büyük potansiyeli olduğu bu alanda 2035 için çok iddialı bir program açıkladık" dedi. Türkiye'nin yeni bir yatırım dönemine girdiğinin altını çizen Bakan Bayraktar, "Biz ülke olarak son 14-15 yılda, özellikle güneş ve rüzgârda 30 bin megavatı aşan bir kurulu güce sahip olduk. Neredeyse sıfırdan bu noktaya geldik. Bu 30 bini şimdi 2035 için 120 bin megavata çıkaracağız" diye konuştu.Geçtiğimiz 14-15 yılda yıllık yaklaşık 2 bin 500-2 bin 700 megavat yeni kapasite oluştururken, bunu 3 katına çıkarıp her yıl 7 bin 500-8 bin megavatlık bir kurulu gücü rüzgârda ve güneşte devreye alacaklarını anlatan Bakan Bayraktar, "AK Parti iktidarlarının ilk dönemine baktığınızda, hidrolik santrallerde çok büyük bir gelişme, 12 bin megavattan 32 bin megavata gelen bir gelişme oldu. Dolayısıyla yenilenebilir enerjinin, jeotermal, biyokütle, biyogaz dahil bütün bu alanlarda, deniz üstü rüzgârı da dahil etmek suretiyle çok yoğun bir döneme, yeni bir yatırım dönemine giriyoruz" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda destekleyici reformların da hayata geçirilmesi gerektiğini aktaran Bayraktar, "Özellikle izin süreçlerini kolaylaştıran, dolayısıyla yatırımları biraz daha cazip hale getiren, Meclis'imizin gündemine getirmeyi düşündüğümüz bir çalışmayı da hazırlıyoruz. Bunu da yaptığımız takdirde finansmanla birleştirip bu 7-8 bin megavat yıllık hedeflere ulaşabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.Bayraktar, bu hedef doğrultusunda, ilk etapta yıllık 2 bin megavat olarak açıklanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin de ocakta başlayacağını anımsatarak, "Ben çok ciddi bir ilginin olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.