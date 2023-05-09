Sabancı 2030’a kadar emisyonlarını yüzde 42 azaltacak

Sabancı Topluluğu Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) ile koordinasyon halinde 2030'a kadar doğrudan karbon emisyonlarını en az yüzde 42 seviyesinde azaltarak "Net Sıfır" hedefleri doğrultusunda da önemli bir adım atacağını bildirdi. Bu doğrultuda, başta yenilenebilir enerji kullanımı, alternatif yakıtlar, hammadde ikamesi, elektrik kayıpkaçak azaltma, yeşil hidrojen kullanımı gibi çeşitli inisiyatifleri hayata geçirecek olan Sabancı Topluluğu, "yeni ekonomi" yatırımlarıyla da sürdürülebilirlik yaklaşımını güçlendirecek. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Dünyanın önde gelen ÇSY derecelendirme kuruluşlarından MSCI ÇSY Derecelendirmesinde, son 3 yılda 3 kademe birden not artışı alarak 2022 yılında A notuna ulaştık. Sabancı Holding olarak, 2022 içerisinde BIST'te işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansı en yüksek şirketlerin yer aldığı BIST 25 Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil edildik. Ayrıca dünyanın bu alandaki en önemli endeksleri arasında kabul edilen CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Global A Listesi'nde Türkiye'den yer alan dokuz şirketin üçü Sabancı Topluluğu'ndan oldu" ifadelerini kullandı.