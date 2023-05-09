Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sabancı 2030’a kadar emisyonlarını yüzde 42 azaltacak
Giriş Tarihi: 10.5.2023

Sabancı 2030’a kadar emisyonlarını yüzde 42 azaltacak

Sabancı 2030’a kadar emisyonlarını yüzde 42 azaltacak
Sabancı Topluluğu Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) ile koordinasyon halinde 2030'a kadar doğrudan karbon emisyonlarını en az yüzde 42 seviyesinde azaltarak "Net Sıfır" hedefleri doğrultusunda da önemli bir adım atacağını bildirdi. Bu doğrultuda, başta yenilenebilir enerji kullanımı, alternatif yakıtlar, hammadde ikamesi, elektrik kayıpkaçak azaltma, yeşil hidrojen kullanımı gibi çeşitli inisiyatifleri hayata geçirecek olan Sabancı Topluluğu, "yeni ekonomi" yatırımlarıyla da sürdürülebilirlik yaklaşımını güçlendirecek. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Dünyanın önde gelen ÇSY derecelendirme kuruluşlarından MSCI ÇSY Derecelendirmesinde, son 3 yılda 3 kademe birden not artışı alarak 2022 yılında A notuna ulaştık. Sabancı Holding olarak, 2022 içerisinde BIST'te işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansı en yüksek şirketlerin yer aldığı BIST 25 Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil edildik. Ayrıca dünyanın bu alandaki en önemli endeksleri arasında kabul edilen CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Global A Listesi'nde Türkiye'den yer alan dokuz şirketin üçü Sabancı Topluluğu'ndan oldu" ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabancı 2030’a kadar emisyonlarını yüzde 42 azaltacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA