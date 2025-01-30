Sabancı 34 ilde 30 bin gence dokunacak

Sabancı Holding 10'uncu teknoloj etki merkezini Adana'da açtı. Açılışta konuşan Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar, "2024 yılında bu yolculuğa başladık ve ilkini Mayıs 2024'te kurduk. Hızın bu kadar önemli olduğu bir dünyada bizim 8 ayda 10 tane merkez açabilmemiz bu seferberliğe nasıl tutkuyla bağlı olduğumuzun da çok büyük bir göstergesi. Proje kapsamında 3 yıllık bir dönem sonunda yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede yurt dışında ise iki merkezde ve iki üniversitede olacağız en az 30 bin gence ulaşacağız" dedi.Yılda tek vardiyada 10 bin araç üretme kapasitesine sahip olduklarını belirten Temsa CEO'su Evren Güzel ise, "Kurulduğumuz günden bu yana geçen 20 yılda 139 bin araç ürettik. Yine bu sürede 70 ülkeye 17 bin araç ihraç ettik. Bu kapsamda gelecek için çözümler geliştiriyoruz. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otobüsünü biz ürettik. Teknolojimizle birlikte farklı alanda mobilite alanında elektrikli yolculuğa öncülük yapıyoruz. Batarya teknolojimizde ulaşımın pek çok alanında elektrifikasyona hizmet ediyoruz" diye konuştu.