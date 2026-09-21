Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sabancı Holding COP31’in partneri oldu
Giriş Tarihi: 21.09.2026

Sabancı Holding COP31’in partneri oldu

Sabancı Holding COP31’in partneri oldu
  • ABONE OL
Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler, bu yıl Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) elektrifikasyon partneri olduklarını belirterek, "COP31'in Antalya'da olması, bu işe liderlik yapmak ve uygulamalarımızı göstermek için de bir fırsat" dedi. Zaimler, bunu sadece bir sponsorluk olarak düşünmediklerini, elektrifikasyonun bir yatırımcısı ve bu konuda politika oluşturan bir kurum olduklarını anlattı. Zaimler, "Elektrik üretiminde daha fazla yenilenebilir kaynaklar kullanmak ama aynı zamanda enerji talebini de kömürden, doğal gazdan, petrolden daha fazla elektriğe dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.
#ANTALYA #DOĞAL GAZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabancı Holding COP31’in partneri oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA