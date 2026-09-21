Sabancı Holding COP31’in partneri oldu

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler, bu yıl Antalya
'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) elektrifikasyon partneri olduklarını belirterek, "COP31'in Antalya'da olması, bu işe liderlik yapmak ve uygulamalarımızı göstermek için de bir fırsat" dedi. Zaimler, bunu sadece bir sponsorluk olarak düşünmediklerini, elektrifikasyonun bir yatırımcısı ve bu konuda politika oluşturan bir kurum olduklarını anlattı. Zaimler, "Elektrik üretiminde daha fazla yenilenebilir kaynaklar kullanmak ama aynı zamanda enerji talebini de kömürden, doğal gazdan, petrolden daha fazla elektriğe dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.