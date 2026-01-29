Sabancı’nın Akçansa hisselerine talip çıktı

Sabancı Holding, Akçansa'nın sermayesinin yaklaşık yüzde 39.72'sine karşılık gelen hisselerin satın alınması amacıyla 1.1 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden teklif alındığını duyurdu. Sabancı Holding, bağlayıcı teklifin; şirketin tabi olduğu sözleşmesel yükümlülükler ve yasal gereklilikler dikkate alınarak değerlendirileceğini kaydetti. Sürecin, holding ile Akçansa ve ortaklarının meşru çıkarları gözetilerek yürütüleceği ifade edildi. Akçansa'nın piyasa değeri 814 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Şirkette Sabancı Holding yüzde 39.72, Heidelberg de yüzde 39.72 paya sahip bulunuyor.