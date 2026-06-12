Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye’nin en değerli markaları arasında yer aldı

Brand Finance tarafından bu yıl 20'nci kez hazırlanan "Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları – Türkiye 125" araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (ISG), Türkiye'nin en değerli markalarından biri olduğu belirtildi.

ISG LİSTEDE 75'İNCİ SIRADA

2026 yılına ilişkin prestijli sıralamada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 75'inci sırada yer aldı. Böylece ISG, Türkiye'nin en değerli markalarının bulunduğu listede yer alma başarısını sürdürdü.

TOPLAM MARKA DEĞERİ 19,6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Brand Finance raporuna göre, listede bulunan 125 markanın toplam değeri küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen önemli ölçüde arttı.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 17 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam marka değeri, bu yıl yüzde 15 artış göstererek 19,6 milyar dolara yükseldi.

HAVACILIK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Raporda, özellikle yurt dışı operasyonları güçlü olan şirketlerin Türkiye'nin marka değerine önemli katkı sağladığına dikkat çekildi.

Brand Finance değerlendirmesinde, havacılık sektöründe faaliyet gösteren markaların da Türkiye'nin toplam marka değerindeki artışın arkasındaki en önemli itici güçlerden biri olduğu vurgulandı. Bu kapsamda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da sektördeki güçlü konumuyla öne çıkan markalar arasında yer aldığı ifade edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör