Sabiha Gökçen Havalimanı yenilenen terminal 1 binası hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı "Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni"nde konuştu. Zamanın çağın en değerli hazinesi olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, hızla akan yaşamın ritminde, ulaşımın artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir medeniyet göstergesi, bir kalkınma dinamosu olduğunu kaydetti.

"GÖKYÜZÜNDE SINIR TANIMAYAN BİR TÜRKİYE İNŞA ETTİK"

Havacılığın ise bu dinamizmin en güçlü temsilcisi olarak, insanları, kültürleri ve ekonomileri birbirine bağlayan bir köprü olduğunu vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ülkemiz, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında, Afro-Avrasya coğrafyasının tam ortasındaki stratejik konumuyla dünyanın en avantajlı coğrafyalarından birine sahip. Dört saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı ve toplam ekonomik büyüklüğü 55 trilyon doları aşan 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajı doğru okuyarak da son 23 yılda hayata geçirdiğimiz cesur ve vizyoner politikalarla, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik.

2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. İstanbul, Rize-Artvin, Ordu-Giresun, Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı gibi 16 yeni havalimanını daha sivil havacılığımıza kazandırdık. Yani her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik."

"2024 YILI SONUNDA 231 MİLYON YOLCUYA ÇIKARAK AVRUPA'DA 3'ÜNCÜ, DÜNYADA 7'NCİ SIRAYA YÜKSELDİK"

Yapım çalışmaları devam eden Yozgat Havalimanı ve Bayburt–Gümüşhane Bölgesel havalimanı ile bu sayıyı 60'a çıkaracaklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yine iç ve dış hatlarda toplam yolcu trafiğimiz yaklaşık 34 milyon seviyesindeydi; 2024 yılı sonunda 231 milyon yolcuya çıkarak Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik. Bu yılın ilk 11 ayı içinde 229,7 milyon yolcuya hizmet sunduk. Sadece İGA ile 77 milyon 524 bin yolcu taşıdık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak" hedefiyle, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdüklerini ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dış hat uçuş ağımızda; 2003'te 50 ülkede 60 noktaya uçabiliyorduk. Bugün dış hat uçuş noktası 132 ülkede 355'e ulaştı. Hava Ulaştırma Anlaşması yaptığımız ülke sayısını da 81'den 175'e çıkardık. Bu alanda dünyada en çok anlaşma bulunan ülkelerin başında geliyoruz. Bu yıl içerisinde İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist operasyonunu 17 Nisan'da devreye alarak Avrupa'da bir ilki de gerçekleştirdik.

Bu uygulamayı ABD'nin ardından hayata geçiren tek ülke olarak tarihe geçtik. İstanbul Havalimanımızda aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapmasıyla daha verimli ve dinamik kapasite yönetimi ile olası gecikmeleri ortadan kaldırdık. Aynı zamanda uçakların gökyüzündeki bekleme sürelerini azaltarak yakıt tasarrufunu da maksimize ettik."

SABİHA GÖKÇEN AVRUPA'DA EN HIZLI BÜYÜYEN HAVALİMANI

Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ise sadece bir havalimanı değil; İstanbul'un büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunan, uluslararası hava trafiğindeki payını artırarak Türkiye'nin küresel havacılık arenasındaki konumunu güçlendiren, sınırları zorlayan stratejik bir merkez olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, Avrupa'da 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı unvanını taşıyan bu eşsiz tesis, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik alanlarında sektör standartlarını yükseltmeye de devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Neredeyse tam iki yıl önce, 25 Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ikinci pistin devreye alınmasıyla, Sabiha Gökçen'in daha hızlı, daha güçlü bir ivme kazandığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "3 bin 540 metre uzunluğundaki bu pist, geniş gövdeli uçakların inişine imkan sağladı; yeni taksi yolları, yüksek kapasiteli apronlar, trafik kontrol kulesi ve son teknoloji üstyapılarla hava trafik kapasitesi büyük ölçüde arttı. Havalimanımız, bu yatırımla gerçek potansiyelini ortaya koydu. Bu gelişimin katkıları rakamlara çarpıcı biçimde yansıdı" şeklinde konuştu.

YIL SONUNA KADAR 48 MİLYON YOLCU HEDEFİ

2023'ün ilk 11 ayında 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet verilirken, 2025'in aynı döneminde yolcu sayısının yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bine ulaştığını ifade eden Uraloğlu, "Sadece 11 ayda, 2024 yılının tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunu geride bıraktık. Hatta, Aralık ayının ortası itibarıyla yolcu sayımız 46 milyonun üzerine çıktı. Yıl sonuna kadar ise bu rakamın 48 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Bu rakamlar, ikinci pistin Sabiha Gökçen'e ve Türk havacılığına ne kadar büyük bir doping etkisi yaptığını, sınırları nasıl zorladığını açıkça gösteriyor." dedi.

SABİHA GÖKÇEN'İN İLK TERMİNAL BİNASI YENİDEN HAYAT BULDU

Artan yolcu trafiğini karşılamak, daha hızlı, daha güçlü ve daha konforlu hizmet sunmak için şimdi de Terminal 1 Renovasyon Projesi'ni hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün açılışını yaptığımız 1. fazı ile havalimanımız hem kapasite hem konfor açısından büyük bir ivme kazanacak. Yeni yapılan çalışmalarla, ilk terminal binası T1 modern mimarisi, gelişmiş teknolojik altyapısı, yolcu konforuna yönelik çözümleri ve sürdürülebilir yapısıyla yeniden hayat buldu. Terminal 1 ve Terminal 2, yaklaşık 240 metre uzunluğunda, 10,5 metre genişliğinde özel bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi. Artık yürüyen bantlar ve elektro-mekanik ekipmanlarla yolcu akışı kesintisiz ve üst düzey konforla sağlanıyor."

Bu faz kapsamında, 2.560 metrekare oturum alanına sahip Uzak Uçak Bekleme Salonu'nun da hizmete hazır hale getirildiğini söyleyen Uraloğlu, "Bu salon, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede; 5 adet çıkış kapısı, 150 metrekare Duty Free alanı, 100 metrekare yemek-içecek kioskları, 430 metrekare çocuk oyun alanı, 400 metrekare ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunacak." dedi.

İLAVE 5,5 MİLYON YOLCU

Uraloğlu, proje kapsamında, havalimanının kara tarafı ulaşımını daha düzenli ve daha erişilebilir hale getirecek kapsamlı bir otopark düzenlemesinin de hayata geçirildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanımızın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkmış oldu. Aynı zamanda metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafı ulaşımı güçlendirildi. Bu düzenleme ile yolcularımızın metro–otobüs–terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi. Yani gelen yolcularına eşsiz ve kesintisiz hizmet için her detay titizlikle tamamlandı. Faz 2 ve Faz 3'teki çalışmalar da tamamlandığında Terminal 1, havalimanımıza yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi de kazandıracak." açıklamasında bulundu.