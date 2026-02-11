Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.02.2026 11:02 Son Güncelleme: 11.02.2026 11:23

Sabiha Gökçen'de yolcu trafiğinde güçlü artış! 4 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2026 yılı Ocak ayında 4 milyon 189 bin 974 yolcuya hizmet vererek yılın ilk ayında yolcu trafiğinde güçlü bir artışa imza attı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 2026 yılı ocak ayı uçuş ve yolcu sonuçlarını yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, söz konusu ayda iç hatlarda 9 bin 479, dış hatlarda ise 14 bin 209 yolcu olmak üzere toplam 4 milyon 189 bin 975 yolcuya hizmet verildi.

2025 yılının ocak ayına kıyasla, Sabiha Gökçen'de toplam yolcu trafiğinde yüzde 14 artış kaydedildi. Uçak trafiğinde ise iç hatlarda 9 bin 479, dış hatlarda 14 bin 209 olmak üzere toplam 23 bin 688 uçak iniş kalkış yaptı.

