Sabiha Gökçen’e 2’nci pist dopingi! 2024’ün yolcu rekoru 11 ayda kırıldı

"SADECE 11 AYDA, 41,4 MİLYON YOLCULUK REKORU GERİDE BIRAKTIK"

Uraloğlu, pistin devreye alınmasının ardından geçen iki yıllık süreçte gerçekleşen yolcu ve uçak trafiğini de değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 2023 yılının ilk 11 ayında iç ve dış hatlar toplamında 33 milyon 716 bin 162 yolcuya hizmet verildiğini hatırlatarak, "Bu yılın ilk 11 ayında yolcu sayısı, ikinci pistin henüz hizmete alınmadığı 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bin 405'e ulaştı. Üstelik sadece 11 ayda, 2024 yılının tamamında kırılan 41 milyon 449 bin 44 yolculuk rekoru da geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

2023'ün ilk 11 ayında 208 bin 643 uçağın iniş ve kalkış yaptığına işaret eden Uraloğlu, "2025'in aynı döneminde bu sayı yüzde 20 artarak 250 bin 538'e çıktı. 2024 yılının tamamında ise bu sayı 242 bin 612 olarak gerçekleşmişti." dedi.