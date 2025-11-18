Sabit saat uygulamasıyla 27 milyarlık tasarruf

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasıyla Ekim 2016 ila Mart 2025 tarihleri arasında bugünkü elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 27 milyar liraya tekabül eden 13 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını söyledi. Kalıcı yaz saati uygulamasına dair milletvekillerinden gelen soruları cevaplayan Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nce yürütülen çalışmanın sonuçları doğrultusunda yaz saati uygulamasına geçildiğini belirtti.Araştırmaya göre, Türkiye'nin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında uygulanan saat diliminin GMT+3'de sürekli bulunmasının nüfusun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanılmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı tespit edildi. Tüm yıl boyunca yaz saati uygulaması ile her mesai aralığı (08.00-17.00, 09.00-18.00, 08.30- 17.30) için karanlıkta kalınan sürenin eski saat uygulamasına göre 64 saat azaldığı ortaya konuldu.Bayraktar, araştırmanın sonuçlarından hareketle kış saati uygulamasından kaynaklanan ilave elektrik tüketimlerine de dikkati çekerek, "Analizler sonucunda kış saati uygulamasından kaynaklanan ilave elektrik tüketimleri 08.00- 17.00 mesai saat aralığı düşünüldüğünde 626 bin 68-2 milyon 375 bin 61 megavatsaat, 08.30 - 17.30 mesai saat aralığı düşünüldüğünde 5 milyon 788 bin 685 - 6 milyon 523 bin 240 megavatsaat ve son olarak 09.00 -18.00 mesai saat aralığı düşünüldüğünde ise 5 milyon 885 bin 5-6 milyon 450 bin 746 megavatsaat arasında değişiyor" diye konuştu.Avrupa Birliği ve ABD'de de yaz saati uygulamalara geçiş için çalışmalar olduğunu söyleyen Bayraktar, "Avrupa Parlamentosu 26 Mart 2019 tarihinde kabul edilen teklif ile üye ülkelere sabit saat uygulamasına geçmeyi tavsiye etti. ABD'de sabit saat uygulamasına ilişkin yasa teklifi 2022'de senatodan geçti" dedi.Bakanlık verilerine göre, 2016 Ekim ila 2017 Mart arasında 1.308 milyar, 2017 Ekim ve 2018 Mart arasında 1.365 milyar 2018 Ekim ila 2019 Mart arasında 1.345 milyar, 2019 Ekim ve 2020 Mart arasında 1.380 milyar, 2020 Ekim ve 2021 Mart arasında 1.439 milyar, 2021 Ekim ve 2022 Mart arasında 1.513 milyar, 2022 Ekim ve 2023 Mart arasında 1.406 milyar, 2023 Ekim ve 2024 Mart arasında 1.496 milyar olmak üzere toplam 11.252 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı.