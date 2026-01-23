Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü, 10. yılında uluslararası bilim dünyasını buluşturuyor

Uluslararası seçici kurul, küresel vizyonu yansıtıyor

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü, yalnızca başvuru profiliyle değil, değerlendirme süreciyle de Vakfın küresel vizyonunu ortaya koyuyor. Ödülün kazananı; Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İngiltere ve Singapur'dan, kendi alanlarında referans kabul edilen bilimsel çalışmalara imza atmış akademisyenlerin yer aldığı seçici kurul tarafından belirlenecek. Seçici Kurul'da; Prof. Dr. F. Nur Baran Aksakal, Prof.Dr.Serhat Ünal, Prof. Dr. Zehra Büyüktuncel ile Prof. Dr. Jeya Kumar Henry, Prof. Dr. John Mathers, Prof. Dr. Marie-Pierre St-Onge ve Prof. Dr. Walter Ricciardi yer alacak.

Başvurular; bilimsel yenilik düzeyi, toplumda sağlıklı beslenme ve yaşam tarzının teşvik edilmesine katkısı, hakemli yayınlarla belgelenmiş olması ve doğrudan pratik etki yaratma potansiyeli gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.

Ödüle layık görülen bilim insanı, 100 bin dolarlık ödülün sahibi olacak.