Sadece kodla işlem yapılabilecek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, Türkiye'de her yıl yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının atık haline geldiğini, bu ambalajların önemli bölümünün geri kazanılamamasıyla doğal kaynakların gereksiz tüketildiğini ve ekonominin değerli bir ham madde kaynağını kaybettiğini söyledi. Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibarıyla hayata geçen Depozito İade Sistemi'nde (DOA) makineleri adeta "rehin alan" suistimallere karşı radikal önlemler aldıklarını belirten Öztürk, yarından (bugün) itibaren TCKN ve cep telefonu numarası ile girişlerin askıya alınarak sadece mobil uygulama üzerinden QR kod ile işlem yapılabileceğini açıkladı. Sistemin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında yüzde 35-40 azalma öngördüklerini belirten Öztürk, "Bugün itibarıyla 482 yetkilendirilmiş içecek üreticisi sisteme dahil oldu. Sistemde kayıtlı ambalajlı içecek sayısı 3 bin 673'e ulaştı. İlk 10 günlük süreçte yaklaşık 20 milyon ambalaj vatandaşlarımız tarafından sisteme iade edildi. Mobil uygulamaya kayıtlı kullanıcı sayısı ise 2 milyonun üzerine çıktı" bilgisini verdi. Öztürk, ülke genelinde 20 bin depozito iade makinesi kurulmasını hedeflediklerini söyledi. Sistemin tam kapasiteye ulaşmasıyla yaklaşık 37 bin ton sera gazı emisyonunu azaltılacak.

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