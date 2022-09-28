Sağlıkta dev sıçrama

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Kovid- 19 sürecinde başta tamamlayıcı sağlık sigortası olmak üzere, bu kapsamdaki ürünlere yönelik talebin ciddi oranda arttığını ve sigortalı sayısında da önemli bir yükseliş yaşandığını belirtti. Benli, sağlık sigortalarının öneminin salgınla bir kez daha ve çok güçlü biçimde ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Geçtiğimiz dönemde sağlık branşında, başta tamamlayıcı sağlık sigortası olmak üzere, sigortalı sayısında önemli bir artış yaşanmasını artan sigorta bilinci ve farkındalığının bir sonucu olarak görüyoruz. Özellikle fark ücreti ödemeden özel hastaneleri kullanmak isteyen vatandaşlarımız için uygun poliçe primleriyle özel sağlık kuruluşlarında tedavi imkanı sunan tamamlayıcı sağlık sigortasına olan talep önemli ölçüde arttı. Sonuç olarak branş kapsamında 2022 yılı temmuz sonu itibarıyla 14 milyar TL prim üretimi gerçekleşti. Özel sağlık sigortasında prim üretimi yüzde 72 artarken, tamamlayıcı sağlık sigortasında prim üretimi ise yaklaşık yüzde 143 yükseldi ve bu branşta yeni sigortalı kazanımının devam etmesini sağladı" diye konuştu.Sektörün bu zor dönemde de milletin yanında olduğunu gösterdiğini ve bu yaklaşımın devam ettiğini vurgulayan Benli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kovid-19 ile ilgili tedavi giderleri halen şirketlerimiz tarafından karşılanıyor. Bu doğrultuda, sektörden toplanan verilere göre Temmuz 2022 itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında sağlık sigortalarında gerçekleşen tazminat tutarı 492 milyon TL. Sigortalı sayısı ise 2022 yılı temmuz sonu itibarıyla tamamlayıcı sağlık sigortasında 2.9 milyonu, özel sağlık sigortasında da 2.5 milyon kişiyi aşmış durumda."TSB Başkanı Atilla Benli, "Sağlık ekosisteminin önemli oyuncularından sağlık sigortacılığının, pandeminin neden olduğu gerek küresel, gerek bölgesel değişikliklere cevap verecek yeni ürünleri sigortalıların hizmetine sunacağı muhakkak. Bu da sağlık sigortacılığının hacmini olumlu yönde etkileyecektir" dedi. Yeni dönemde, özellikle grup sağlık sigortası poliçeleri kapsamında salgın hastalıkların teminat kapsamına dahil edilmesi taleplerinin geldiğini gözlemlediklerini aktaran Benli, şunları kaydetti: "Ayrıca, Kovid-19 tecrübesiyle birlikte, dijitalleşmenin de hızla arttığı bu dönemde, sağlık hizmet sağlayıcılarının, tele sağlık uygulamalarına daha fazla ağırlık verecekleri ve bu hizmetlere talebin de yükseleceği beklentiler arasında. Burada sektörümüzün, ürün kullanımını yaygınlaştırmak kadar ürünleri sigortalılar lehine geliştirmek için yoğun bir çaba sarf edeceğinin altını çizmekte fayda görüyoruz."