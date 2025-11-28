Sağlıkta oyunu bozacak hamle: Sanayici Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Savunma sanayiinde olduğu gibi sağlıkta da içeriden ve dışarıdan farklı engellerle karşılaşıyoruz. Ama nasıl ki zor oyunu savunma sanayiinde bozduysak, yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde de Allah'ın izniyle bozacağız" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL SEKTÖR HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tıbbi cihaz ve ilaç sektöründeki yabancı tekelinin kırılmasına yönelik bu çağrısı özel sektörü harekete geçirdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektörü Kurul Başkanı İhsan Şahin, "Ülkemiz 2000'li yılların başından itibaren gerçekleştirdiği sağlık reformu sayesinde sağlıkta dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline dönüştü. Geçmişte yurt dışına hasta gönderen Türkiye bugün yurt dışından hasta gelen ve sağlık turizmi ile yılda yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde eden bir ülkeye dönüştü" dedi.

"Bir yanıyla dünyaya örnek olan sağlık hizmetleri ve sağlık sistemimiz diğer yanıyla özellikle ilaç ve medikal sarf, medikal cihaz tarafında halen maalesef dışa bağımlı" diyen Şahin, "Sanayici tıbbi cihaz, ilaç ve medikal sarfta yerli üretim için kollarını sıvamıştır" dedi.



CUMHURBAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'de ilaç ve tıbbi cihaz üretimini daha kolay hale getirebilecek, sertifikasyon ve kalite belgelendirme süreçlerini hızlandırabilecek yeni bir yapılanmaya ihtiyaç bulunduğunu anlatan Şahin, "Savunma Sanayi Başkanlığı benzeri bir başkanlık sisteminin sağlık sanayisi için de kurulması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığında yapılan çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde devam etmektedir. Bizler sağlık sektörünün sanayi tarafındaki paydaşları olarak inanıyoruz ki eğer Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde Sağlık Sanayi Başkanlığı ya da Sağlık Endüstrileri ve Teknolojileri Başkanlığı adı altında bir otorite kurulursa hızla bu alanda ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırabiliriz" dedi.

23 BİN FARKLI ÜRÜN ÜRETİLİYOR

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 2024'te hazırlanan Tıbbi Cihaz Sektör Belgesi'ne göre Türkiye'nin tıbbi cihazı pazarı ithalat ağırlıklı bir sektör. Sektörde 23 bin farklı ürün üretilmesine rağmen bu ürünlerin basit nitelikte ürünler olması bu alanda Türkiye'yi dışa bağımlı kılıyor. Türkiye'de tıbbi cihazlara ilişkin ana tedarikçiler ABD,Almanya ve Çin olurken, buna karşın pazarın en büyük ikinci grubunu oluşturan sarf malzemeler Malezya, Çin ve ABD tarafından karşılanıyor. Tanısal görüntüleme grubunun ana tedarikçileri olarak Almanya, ABD, Çin ve Japonya öne çıkıyor.