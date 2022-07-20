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Giriş Tarihi: 21.7.2022

SAHA Girişim’den 15 firmaya destek

SAHA Girişim’den 15 firmaya destek
SAHA İstanbul, Türkiye'de sektörün gelişmesine büyük katkısı olacak SAHA Girişim programı kapsamında başvuruları değerlendirdi. 11 değerlendirme kurulu üyesinden alınan formların girişimci firma özelinde toplamda 740 puan üzerinden yapılan değerlendirme ile desteklenecek 15 firma belirlendi. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "İlk dönem çağrısına çıkan 'SAHA Girişim Programı'yla yüksek teknoloji projesi olan girişimci firmalara hukuki ve teknik danışmanlıktan, eğitim ve mentörlüğe kadar pek çok konuda destek sağlanacak. Programla girişimcilerin globalde rakiplerini tanıması, rekabeti anlaması, geliştirdiği ürünün globaldeki yerini alması ve müşteri bulması için organizasyonlarla proje pazarı etkinliklerine katılımları da hedefleniyor" dedi.
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SAHA Girişim’den 15 firmaya destek
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