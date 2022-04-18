SAHA İstanbul iki ay içinde Avrupa’nın zirvesinde

BünyesindeSavunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri sanayinde yer alan 721 firma ve 22 üniversitenin yer aldığı SAHA İstanbul Sanayi kümelenmesi, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olmaya hazırlanıyor. 2015'te kurulan ve yedi yıl içinde 35 kat büyüyen SAHA İstanbul'un Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Avrupa Kümeler Birliği'nde şu anda Airbus'tan sonra ikinci büyük kümeyiz. Çok hızlı bir büyüme trendimiz var. Birkaç ay sonra SAHA İstanbul Kümemiz, Airbus'ın Toulouse'daki 'AerospaceValley'in de üzerinde bir büyüklüğe ulaşacak ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olacak. Şu anda bünyemizde 721 firma ve 22 üniversite var. 46 firmanın da süreci devam ediyor" dedi.Savunma sanayisinin çok hızlı bir büyüme trendinde olduğunu aktanan Keleş, "Savunma sanayimiz geçen yıl 3 milyar 224 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Hedef, bu yıl 4 milyar doların üzerine çıkmak" şeklinde konuştu.SAHA İstanbul'un, yerli üretimin gelişmesi için çok kapsamlı destekler verdiğini anlatan Keleş, "Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 700'ün üzerinde projesi var. Savunma sanayisinin yıllık cirosu 11 milyar doların üzerinde. Platform satıyoruz. Böylece onun altındaki mühimmatlar da ihracat kalemi haline geliyor" dedi.