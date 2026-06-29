Şahin FED, tahvil piyasalarını bozdu

Fed Başkanı Kevin Warsh şahin bir tutumu gelişmekte olan ülke tahvillerini etkisi altına aldı.

ABD DOLARI GÜÇLENDİ

Bloomberg'te yer alan habere göre, Citigroup ve Goldman Sachs gibi önde gelen Wall Street bankaları, bu menkul kıymetler için temel riskin artık petrol piyasasından ziyade ABD merkez bankasına kaydığını belirtiyor. Bu durum, Hazine tahvili getirileri ile gelişmekte olan ülke tahvillerinin getirileri arasındaki artan korelasyonla da destekleniyor.

Londra'daki Fidelity International'da portföy yöneticisi olan Philip Fielding, "ABD faiz oranlarının seyri çok daha yüksek bir seviyede yeniden fiyatlandırıldı. Bu durum, ABD dolarında geniş tabanlı bir güçlenmeye yol açarak, dolar ile finanse edilen gelişmekte olan piyasaların yerel para birimi pozisyonları için çok açık bir engel oluşturdu" yorumunu yaptı.

ŞAHİN FED YENİ DÜŞMAN

Fielding, finansman koşullarında geniş çaplı bir sıkılaşmaya yol açacak şahin bir Fed politikasının, Türkiye ve Kolombiya gibi yabancı sermaye girişlerine daha fazla bağımlı olan ülkeleri etkileyeceğini belirtti. Kamakshya Trivedi ve Danny Suwanapruti'nin de aralarında bulunduğu Goldman Sachs stratejistleri, 18 Haziran tarihli bir notta, "Savaşı sona erdirmek üzere ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmanın hemen ardından, gelişmekte olan piyasaların yerel faiz oranları artık yeni bir düşmanla mücadele ediyor: şahin bir Fed" diye yazdı.

Doların güçlenmesi, gelişmekte olan piyasaların merkez bankalarını para politikasında gevşeme sinyali verme konusunda daha temkinli hale getiriyor ve yerel para birimindeki tahvillerin kazançlarını artırma imkanını sınırlıyor. Luis Costa'nın da aralarında bulunduğu Citigroup stratejistleri, 18 Haziran'da yayımlanan bir notta, "Risk faktörlerinin bayrağı, petrolden Fed'e ve El Niño'ya geçecek.

Merkez bankaları, her şeyin yolunda olduğuna dair sinyal verme konusunda temkinli kalmaya devam edecek ve bu da gelişmekte olan piyasaların yerel para birimlerinde risk primlerinin yüksek kalmasına neden olabilir" dedi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör